Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca social-democratii ar putea ataca la CCR legea bugetului, dupa asumarea raspunderii in Parlament, o decizie in acest sens urmand sa fie luata saptamana viitoare, in cadrul unui Comitet Executiv National.



"In ceea ce priveste o eventuala sesizare la Curte, e o decizie politica pe care doresc sa o iau in cadrul partidului si o sa vorbesc cu colegii mei astazi sa facem un Comitet Executiv in principal cu aceasta tema in ziua de luni, deci in termenii constitutionali”, a declarat, miercuri, Marcel Ciolacu, potrivit News.ro.



Intrebat si daca cu acel prilej se va discuta si despre o eventuala motiune de cenzura, Ciolacu a raspuns: "Nu este nimic exclus, cred ca ar fi cea mai stufoasa motiune de cenzura, dar in acest moment, matematic vorbind, exista o majoritate. In primul rand sa vedem intai forma si pe urma fondul, nu am apucat sa ne uitam pe buget in detaliu, am in seara aceasta o echipa de economisti cu care o sa particip si eu la acea sedinta sa ne uitam in detaliu sa vedem exact ce cuprinde bugetul”.