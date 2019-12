Fostul premier Adrian Năstase a declarat, marți seara, la Realitatea TV, că alegerea Vioricai Dancila in calitate de prezidentiabil PSD a fost o greseala.



Adrian Nastase a facut o comparatie intre desemnarea Vioricai Dancila in 2019 si cea a lui Victor Ponta in 2014, ambele fiind variante necastigatoare pentru PSD, noteaza Gandul.

„In primul rand, lipsa unei strategii pentru alegerile prezidentiale la Congresul de anul trecut. Eu nu o sa intru in detalii. Inclin sa cred ca a fost acelasi mecanism (candidatura Vioricai Dancila) ca cel care l-a impins pe Victor Ponta ca sa candideze creand acea ruptura cu Crin Antonescu si cu PNL-ul, la momentul alegerilor care au fost pierdute. A fost o greseala atunci, iar unii dintre liderii locali ai partidului au spus ca cel mai mare partid social democrat din Europa nu are dreptul sa nu aiba un candidat propriu. Problema este ca intre a avea totul si a nu avea nimic, trebuie sa alegi compromisul", a declarat Nastase.