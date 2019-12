Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege initiat de PSD privind dublarea alocatiilor pentru copii.



Proiectul a fost adoptat cu 179 voturi ''pentru'', niciun vot ''impotriva'' si 9 abtineri.

Potrivit proiectului, "alocatia de stat pentru copii se stabileste in cuantum de: a) 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap; b) 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art.1 alin.(3); c) 600 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap", informeaza Agerpres.

Camera Deputatilor este for decizional.