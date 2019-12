Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) sustine ca Nicusor Dan nu poate candida la alegerile locale din partea Aliantei USR-PLUS, decat daca se inscrie intr-unul dintre cele doua partide.



Astfel, intr-un raspuns transmis PLUS si obtinut de Ziare.com, AEP a notat ca,

Potrivit AEP, "in cazul in care alianta politica se va prezenta in alegeri cu liste comune, candidatii trebuie sa faca parte dintr-un partid politic membru al aliantei", se arata intr-un raspuns transmis de PLUS si obtinut de Ziare.com.

Pe de alta parte, Nicusor Dan sustine ca poate candida la alegerile locale din partea USR-PLUS.

"Din punct de vedere logistic exista doua chestiuni. Exista precampania, in care orice partid politic, orice alianta poate sa faca orice fel de actiune politica pe banii ei pe care nu ii deconteaza nimeni, deci poate sa sustina orice, nu este limitata, poate inclusiv sa sustina candidatura unui independent. Si exista perioada de campanie electorala in care, e adevarat, banii pe care un partid sau o alianta ii cheltuie si pe care poate sa-i ramburseze de la AEP trebuie sa fie pentru candidatii ei, dar pe perioada campaniei exista o suma limitata pe care un candidat la Primarie poate sa o cheltuie si pe care, fara indoiala, daca Alianta ma va sustine, pot sa o aduc eu. Nici mediatic, nici logistic, din nicio perspectiva Alianta nu este impiedicata in niciun fel sa sustina candidatura”, a declarat Nicusor Dan pentru b1.ro, citat de sursa mentionata.