Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a declarat, miercuri, ca evenimentele din 1989 - 1991 sunt ''inca vii'', nu sunt parte a unei istorii complete, in contextul in care unele aspecte sunt discutate in instantele din Romania, el afirmand ca in fiecare zi ar trebui sarbatorita caderea comunismului.



"Cand ne-am gandit cum sa marcam aniversarea a 30 de ani de la caderea comunismului am fost constienti de numarul factorilor pe care sa-i luam in calcul, unul este legat de faptul ca evenimentele din 1989 - 1991 sunt inca vii, nu sunt inca parte a unei istorii complete, unde chestiuni sunt discutate in instantele din Romania, deci inca nu sunt istorie. (...) Pentru ca 1989 nu este inca istorie este dificil de prezentat in scoli, este inca un moment controversat. (...) Noi, in Marea Britanie, celebram alaturi de voi, deoarece caderea comunismului a fost unul dintre lucruri care parea ca nu va fi atins. Erau anumite lucruri in lume in anii 1960, 1970, 1980 si unul dintre acestea era ca Zidul Berlinului era acolo pentru totdeauna, ca Uniunea Sovietica era acolo pentru totdeauna si ca acele constrangeri politico-economice ale aspectelor vietii erau, de asemenea, acolo pentru totdeauna, insa am stiut ca exista o dorinta pentru democratie, pentru pace sociala si pentru sfarsitul represiunii si asta s-a intamplat in 1989 si pot spune ca este ceva ce inca trebuie celebrat", a spus ambasadorul britanic, la conferinta "#30YearsOfFreedom", conform Agerpres.

Noble: Caderea comunismului trebuie sarbatorita

Diplomatul britanic a subliniat importanta sarbatoririi caderii comunismului.

"Caderea comunismului a inceput pe 16 decembrie 1898 in Timisoara (...). Este un fapt ce trebuie celebrat. Cred ca Romania s-a surprins, fiind capabila sa (...) schimbe regimul si aceasta putere a oamenilor obisnuiti mi se pare ca este un lucru care trebuie celebrat nu doar la fiecare 30 de ani, ci in fiecare an, de fapt ar trebui sa fim constienti de acest lucru in fiecare zi si sa ne amintim de importanta cetatenilor in drumul Romaniei", a afirmat Andrew Noble.

Totodata, el a prezentat fotografii din colectia sa personala realizate intre anii 1983 si 1986 in Bucuresti. Acesta a mai povestit cum a fost pentru el Romania comunista.

Citeste si: Iohannis, la 30 de ani de la Revolutie: Calaii acelor zile se...

"Am ajuns pe 16 decembrie 1983. Iarna nu este cea mai buna perioada ca sa ai cele mai pozitive impresii in orice loc. Primele mele impresii aici nu au fost foarte pozitive. (...) Sentimentul dominant pentru mine nu era legat de lipsa mancarii - nu se gasea mancare in magazine -, nu era infrastructura slaba, (...) ci ideea amenintarii. (...) Pentru toti exista acea teama pentru tot ceea ce faceam fara sa fim lasati sa gandim. Pentru mine cel mai rau in Romania comunista a fost ceea ce s-a produs asupra oamenilor si a interactiunii dintre ei", a spus ambasadorul, care a aratat ca de la venirea sa in Romania a avut prima conversatie normala cu un roman in 1986, deoarece era suspicios fiind o "tinta" pentru Securitate.

Printre fotografiile prezentate s-a numarat una care infatisa mutarea bisericii Mihai Bravu pentru construirea Casei Poporului.

La evenimentul organizat de Ambasada Marii Britanii, British Council si Facultatea de Istorie a Universitatii Bucuresti, printre cei care au participat s-au numarat criticul de film Irina Margareta Nistor, profesorul universitar Bogdan Murgescu, directorul Teatrului National Bucuresti, Ion Caramitru.