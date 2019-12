Facand referire la reducerea TVA, premierul Ludovic Orban sustine ca nu poate accepta sa arunce Romania in aer.



“Dupa cum ati urmarit ieri si, de fapt, in ultimele saptamani, s-a pornit o sarabanda de proiecte de lege fara niciun fel de fundamentare economica, care creeaza cheltuieli suplimentare si care reduc veniturile publice. Ieri s-au adoptat in Comisia de munca doua proiecte de lege: proiectul de lege de dublare a alocatiilor si proiectul de lege de reducere a TVA, care au un impact bugetar negativ, calculat de peste 18 miliarde, ceea ce ar insemna ca, daca ele ar intra in vigoare, ar duce deficitul bugetar de la 3,6% la 5,7%. Nu putem accepta sa aruncam in aer Romania doar pentru ca niste politicieni care au ramas repetenti in trei ani de guvernare continua campania populista si continua sa isi bata joc de Romania.

O spun limpede, nu stiu ce se va intampla in plenul Camerei Deputatilor si in perspectiva, dar eu nu renunt la angajamentul nostru de a readuce Romania pe directia corecta si de a demonstra clar ca avem capacitatea de a tine echilibrele si de a reusi sa corectam toate gravele deficiente provocate de guvernarile PSD. Ca atare, sa stie foarte clar cei care astazi iau decizii, ca guvernul nu accepta populismele PSD si ca guvernul nu va accepta sa faca praf bugetul Romaniei numai pentru intentia de razbunare a unor politicieni care si-au batut joc de Romania in ultimii ani”, a spus Orban, citat de stirileprotv.ro.