Purtatorul de cuvant al USR Ilfov il acuza pe Dan Barna ca distruge formatiunea si ca "favorizeaza o gasca de sicofanti si profitori care beneficiaza in mod exclusiv de resursele partidului".

"Hai ca asta e culmea tupeului! Sunt acuzata ca imi ”hartuiesc” colegii si ca vorbesc ”urat” despre Barna. Imi asum tot ce am spus despre Barna: ca este mediocru, ca distruge partidul, ca a avut un esec major strict bazat pe incompetenta proprie, ca favorizeaza o gasca de sicofanti si profitori care beneficiaza in mod exclusiv de resursele partidului", a scris Claudia Postelnicescu pe Facebook.

Postelnicescu :"Barna si-a pus lichelele sa imi faca sesizari"

Totodata, aceasta sustine ca Dan Barna si-a pus "soldatii loiali cazuti in adulatie" sa o hartuiasca.

"In ceea ce priveste ”hartuirea”: inca din vara anului 2018 am primit sesizari de la persoane care adora liderul, indiferent cine e el, pentru motive strict legate de parvenirea in partid, care nu au nimic de-a face cu meritocratia. Aceste persoane mi-au intrat in lista si mi-au facut mai multe sesizari pentru opinii critice la adresa conducerii partidului. Aceste opinii pot fi gasite in continuare pe peretele meu, nu am sters nimic. Sa se caute jignirile si hartuirile si sa mi se arate. Precizez ca aceleasi persoane mi-au facut sesizari, mai multe in serie, dupa ce au practicat un stalking obsesiv pe o perioada de luni de zile.

De asemenea, imediat ce am fost numita purtator de cuvant al USR Ilfov am primit instantaneu sesizari de la tot felul de agramati si bolovani care abia se exprima, care sperau sa devina ei purtatori de cuvant sau lideri emergenti sau ceva, orice. Nu conteaza ca eu am niste skill-uri dovedite in comunicare, nu conteaza ca am mai trecut prin 4 campanii electorale, nu conteaza ca am fost selectata in Berlinale ca scenarist, nu conteaza ca am lucrat cu Royal Court Theatre London, nu conteaza ca am lucrat cu regizorul american Neil LaBute si mi s-a jucat un text la Teatrul Act, nu conteza ca sunt citata in zeci de publicatii academice listate peer-review, nu conteaza ca scriu si public in mai multe jurnale de ani de zile, nu conteaza ca sunt solicitata de presa pentru opinii juridice de ani de zile, nu conteaza ca am castigat un razboi mediatic in cazul Sorina Sacarin, nu conteaza nimic. Conteaza doar ca Barna si-a pus lichelele sa imi faca sesizari. Soldatii loiali cazuti in adulatie", se mai arata in postare.

Noi excluderi in USR

"Credeti ca eu si altii nu ne putem mobiliza sa facem sesizari colegilor? Putem. De ce nu o fac? Pentru ca imi repugna delatorii si delatiunile, imi aduc aminte de PCR si Securitate si pur si simplu vomit.Si mai presus de orice, ca tot fac unii exercitii de imagine, nu au murit niste copii si tineri acum 30 de ani, ca sa imi fie mie luata libertate de exprimare de un mediocru patentat, pus mot in varful partidului fondat de altul de o gasca de securisti de noua generatie", conchide purtatorul de cuvant al USR Ilfov.