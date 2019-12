Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a declarat, miercuri, ca nu este de acord cu eliminarea pensiilor speciale ale magistratilor.



"Eu sper ca nu vor fi eliminate pensiile speciale pentru magistrati. Singurul amendament pe care am sa il fac si pe care l-am facut tot timpul este acela ca intr-adevar nu este normal ca valoarea, cuantumul pensiei aflate in plata sa fie mai are decat salariul echivalent al celui care munceste. Aici ar trebui eliminata aceasta discrepanta. In rest, eliminarea pensiilor speciale - noi nu suntem de acord cu asa ceva", a declarat Bogdan Licu, la intrarea in CSM, potrivit Agerpres.

Licu, despre protestul grefierilor: "Speram ca ratiunea va invinge"

In ceea ce priveste protestul grefierilor, acesta a raspuns: "Sper sa nu se blocheze activitatea parchetelor, sper sa nu se blocheze activitatea instantelor, speram ca ratiunea va invinge pana la urma si in urma unui dialog pe care sunt convins ca il vom avea si aici la CSM, dialog care eu sper sa fie constructiv pentru toate aspectele".

Amintim ca Sindicatul National al Grefei Judiciare Dicasterial protesteaza miercuri, fata de abrogarea pensiilor de serviciu pentru personalul auxiliar din justitie

"Corpul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea intelege sa declanseze o prima actiune de protest care va conduce pana la blocarea totala a activitatii in instante si parchete, daca acest proiect de lege va ajunge la vot final in plen si va conduce la abrogarea pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate (grefieri)", precizeaza sindicatul.

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat ca in cursul zilei de vineri va avea o intalnire cu grefierii.