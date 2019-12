Premierul Ludovic Orban a anuntat la inceputul sedintei de Guvern ca s-au decis sa isi asume raspunderea in Parlament pe legea bugetului de stat, legea bugetului asigurarilor speciale si legea de corectare a OUG 114.

"Am luat decizia de a ne angaja raspunderea pentru trei proiecte - legea bugetului de stat, legea bugetului asigurarilor sociale de stat si legea de corectare a Ordonantei de Urgenta 114, care a provocat efecte devastatoare in economia romaneasca. Decizia de angajare a raspunderii este o decizie responsabila si indispensabila pentru atingerea obiectivului fundamental pe care il avem, si anume acela de a reusi pana in data de 31 decembrie sa oferim Romaniei si romanilor un buget de stat care sa stea in picioare, sa se bazeze pe realitatile economice si sa ofere posibilitatea fiecarui roman, fiecarei firme, fiecarei autoritati locale, sa stie la ce sa se astepte pentru anul 2020 din partea legii bugetului de stat. De asemenea, este foarte importata adoptarea legii bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru ca fiecare parinte si bunic sa stie clar la ce se poate astepta din partea bugetului si din partea Guvernului pe anul in curs", a precizat Orban, la inceputul sedintei Executivului.

El a adaugat ca este foarte dificil ca printr-o dezbatere normala in Parlament sa poata fi finalizat bugetul in termenul pe care Guvernul l-a stabilit.

"Angajarea raspunderii va permite fiecarui parlamentar si fiecarui grup parlamentar sa prezinte amendamente la proiectul de lege al bugetului, va trebui sa analizam cu mare atentie fiecare amendament si orice amendament care poate genera efecte favorabile pentru un domeniu de activitate sau pentru economia in ansamblu de acum va anunt ca am deschiderea de a tine cont si de a amenda proiectele de lege in functie de amendamentele bine intentionate, care intr-adevar sa poata sa genereze efecte benefice", a mentionat Orban.

Orban a mai spus ca Guvernul PNL este hotarat sa isi angajeze raspunderea pentru "corectarea tuturor dezechilibrelor economice provocate de politicile iresponsabile ale vechii guvernari".

Citeste si: Proiectul privind dublarea alocatiilor pentru copii, adoptat

"Ordonanta de urgenta 114 se afla la ora actuala in dezbaterea Camerei Deputatilor. Fiind o ordonanta care a vizat aproape toate domeniile de activitate, ea trebuie sa treaca prin fiecare comisie de specialitate din Camera, iar posibilitatea efectiva a corectarii prevederilor ei si a repararii efectelor negative prin dezbaterea la nivelul Camerei Deputatilor este egala aproape cu zero. Daca noi, Guvernul, nu ne angajam raspunderea sa corectam aceasta ordonanta, exista riscul sa ramana in vigoare foarte multe prevederi nocive. Mai mult, exista riscul sa se adauge si alte prevederi nocive care sa accentueze dezechilibrele", a afirmat premierul, potrivit Agerpres.

Cele trei proiecte de lege pe care Guvernul isi va angaja raspunderea au fost introduse pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de miercuri si urmeaza fie adoptate in aceasta sedinta.