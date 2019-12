Comisia pentru munca din Camera Deputatilor a adoptat, marti, raport favorabil pentru proiectul de lege care vizeaza eliminarea pensiilor speciale, exceptie facand cele destinate militarilor si structurilor din cadrul MAI.



Raportul a fost adoptat cu un singur vot impotriva si trei abtineri.

Astfel, ar urma sa fie eliminate pensiile de serviciu pentru deputati si senatori, judecatori si procurori, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al Parchetelor, functionarii publici cu statut special, functionarii publici parlamentari, membrii corpului diplomatic si consular al Romaniei, membrii Curtii Constitutionale si pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania.

Prevederile nu ar urma sa se aplice angajatilor Ministerului Apararii, Ministerului de Interne, celor din serviciile secrete, politistilor de penitenciar.

Au fost eliminate indemnizatiile pentru limita de varsta

In baza unui amendament propus de deputatul independent Adrian Dohotaru au fost eliminate indemnizatiile pentru limita de varsta pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de Consilii judetene, scrie Agerpres.

Totodata, la propunerea presedintelui comisiei, Adrian Solomon (PSD), a fost adoptat si un amendament care vizeaza eliminarea rentei viagere pentru sportivi si artisti, dar si a indemnizatiei de 50% pentru ziaristii care au iesit la pensie, membrii ai unor asociatii de profil. Social-democratul a precizat insa ca nu va sustine prevederile respective in plen.

"Eu in plen nu voi vota astfel de lucruri. Dar nu puteam aici, ca si diriguitor al domeniului, sa nu va pun in fata oglinda si sa va arat lumii cum sunteti. Astia sunteti: nu va trebuie nici sportivi care sa aiba din partea statului si a poporului respectul cuvenit pana isi inchid ochii, nu va trebuie nici artisti, nici membri ai ansamblurilor folclorice, nici ziaristi care au trait in vremuri antice pe salarii de nimic. Nu toti erau platiti ca Rares Bogdan", a declarat el.

Motivand introducerea acestui amendament, el a precizat ca nu si-a dorit sa fie scapata vreuna dintre pensiile speciale. Potrivit lui Solomon, ar exista si alte legi cu acelasi statut juridic, dar nu a facut referire la ele "din bun simt fata de Revolutia Romana si cei care au facut posibila schimbarea din 1989".

"Ramane ca dumneavoastra sa explicati celor care le-ati taiat, prin initiativa dumneavoastra, de ce ati facut lucrurile astea. Iar maine la plen aveti timp sa va treziti. Pentru ca eu am vrut sa va arat adevarul gol-golut. Nu numai unii sunt speciali in tara asta. (...) Toti acestia beneficiau de indemnizatii suplimentare pentru ca la un moment dat au fost platiti cum au fost platiti, fie de regimul comunist, fie de cel capitalist de tranzitie: pe drepturi de autor, pe salariul minim. Si au iesit actori emeriti ai tarii acesteia cu pensii de mizerie. Si cand s-a facut indreptarea, dumneavoastra ati considerat ca la un moment dat trebuie sa taiem aceste indemnizatii speciale. Le taiem pe toate. Nu exista oameni speciali. Voi ati spus-o: USR si PNL", a adaugat el.

Liberalul Dan Vilceanu a replicat insa ca Adrian Solomon trebuie sa isi asume amendamentul privind renta viagera a sportivilor si a artistilor, deoarece el l-a initiat.

"Nu a vorbit nimeni in spatiul public ca ar fi incorect ca un mare sportiv sau un mare scriitor sa nu beneficieze din partea statului de o recunoastere. Noi am vorbit despre pensii speciale, iar rentele viagere nu sunt pensii speciale. De aceea, va rog sa va asumati amendamentul, sa nu ne spuneti noua ca am votat asa ceva", a declarat deputatul PNL.

Cristian Seidler (USR) a subliniat ca forma initiala a proiectului de lege se referea doar la pensii, nu la categoriile mentionate de Adrian Solomon.

"In fond, legea se referea la pensii, categoriile pe care le-ati introdus dumneavoastra nu erau legate de implinirea unei anumite varste. (...) Ceea ce ati introdus dumneavoastra nu are nicio legatura cu varsta de pensionare si cu pensiile. Le-ati introdus ca sa predati o lectie publica. (...) Dumneavoastra ati propus ceva, noi am votat impotriva si (...) aruncati asupra noastra matrapazlacuri pe care l-ati facut. (...) Este o smecherie sa punem lucruri bune si rele laolalta si apoi sa spuneti ca daca votam impotriva respingem lucrurile bune", a spus Seidler.