Prim-ministrul Ludovic Orban sustine ca nu a luat o decizie definitiva in legatura cu cresterile salariale pentru profesori prevazute de la 1 septembrie 2020, mentionand totusi ca nu crede ca ar exista resurse pentru a le putea sustine.



"Nu am luat o decizie definitiva. Daca ma intrebati pe mine, eu nu cred ca exista resurse pentru a putea sustine aceste cresteri, care, practic, inseamna obtinerea salariului de la nivelul anului 2022 de la 1 septembrie 2020. Practic, orice alta categorie din sectorul public ar putea cere acelasi lucru.

E suficient, exista o crestere pe care am alocat-o de la 1 ianuarie, cred ca foarte multi profesori, foarte multe cadre didactice, pot sa inteleaga situatia bugetara in care ne gasim si ca o astfel de crestere in avans, de la 1 septembrie, este foarte greu de finantat", a spus Orban, citat de jurnalul.ro.