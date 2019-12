Curtea de Apel Bucuresti a respins definitiv, marti, cererea prin care fostul lider al social-democratilor Liviu Dragnea contesta conducerea PSD stabilita la congresul partidului din 29 iunie.



Curtea de Apel Bucuresti a respins, ca nefondat, apelul declarat de Dragnea in acest proces, fiind mentinuta o decizie a Tribunalului Bucuresti, instanta care stabilise ca fiind legale modificarile aduse statutului partidului si inregistrarea noii conduceri, rezultate in urma congresului din 29 iunie.

La inceputul lunii iulie, PSD a depus la Tribunalul Bucuresti o cerere care are ca obiect "modificari acte constitutive - statut - organe de conducere", respectiv inregistrarea in Registrul partidelor politice a modificarilor de statut si alegerea noii conduceri, ca urmare a Congresului din 29 iunie, cand Viorica Dancila a fost aleasa in functia de presedinte al PSD.

In cadrul procesului au fost depuse doua cereri de interventie, printre care una formulata de Liviu Dragnea, aflat in penitenciar.

Cererea lui Liviu Dragnea are legatura cu dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care fostul lider al social-democratilor a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare. Dragnea invoca faptul ca judecatorii au decis, in privinta celor doua persoane angajate fictiv la DGASPC Teleorman, ca a fost comisa o frauda, iar astfel activitatea PSD Teleorman, unde au lucrat efectiv cele doua, ar fi fost ilicita in perioada 2006 - 2012, motiv pentru care organizatia ar fi trebuit dizolvata.

Fostul presedinte al PSD mai sustine posibilitatea dizolvarii PSD deoarece la congresul din 29 iunie au votat si reprezentantii PSD Teleorman, potrivit Agerpres.

Codrin Stefanescu, fostul secretar general al PSD, declara ca cererea de interventie a lui Liviu Dragnea nu reprezinta un act de razbunare, ci un demers care l-ar fi putut ajuta la revizuirea dosarului in care a fost condamnat.