Raluca Turcan sustine ca Guvernul Orban va munci toata luna ianuarie, chiar daca "isi doreste sau nu Parlamentul". Contextul in care a afirmat acest lucru este acela ca s-a respins legea de abilitare a guvernului de a emite ordonante de urgenta pe perioada vacantei parlamentare.

"Cine isi imagineaza ca, prin respingerea legii de abilitare a guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare, va bloca guvernul sa lucreze SE INSALA.

Daca votul de astazi din comisia Juridica si cea de Buget nu va fi corectat maine, in plenul Camerei Deputatilor, guvernul Orban va fi fortat in luna ianuarie sa adopte ordonante de urgenta si sa convoace Parlamentul in sesiune extraordinara pentru fiecare OUG in parte.

Fac un apel catre parlamentarii care au respins legea de abilitare a guvernului ca maine sa sustina retrimiterea legii la comisii si corectarea unui demers politic greu de inteles, in conditiile in care Romania si romanii au nevoie de un guvern care sa munceasca.

Reamintesc faptul ca premierul Orban a solicitat oficial conducerii Parlamentului sa fie activitate parlamentara pana in data de 31 decembrie, astfel incat sa putem finaliza Legea Bugetului pentru anul 2020.

Este greu de acceptat ca au schimbat procedura parlamentara peste noapte doar ca sa puna bete-n roate guvernului. Mai exact, in loc sa dea votul in Comisia Juridica (unde putea fi majoritate pentru legea de abilitare), au reunit doua comisii (Juridica si cea de Buget) ca sa spulbere functionarea majoritatii parlamentare.

In ianuarie sunt foarte multe proiecte pe care romanii le asteapta. Incercarea parlamentarilor de a bloca activitatea guvernului frizeaza lipsa de responsabilitate sau necunoasterea Constitutiei.

Guvernul Orban va munci toata luna ianuarie, fie ca-si doreste sau nu Parlamentul, si va da ordonante de urgenta daca situatia nu se corecteaza", a scris Raluca Turcan pe Facebook.

