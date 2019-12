"Sunt mandru ca am fost la Revolutie. N-am cerut niciun ban statului roman pentru faptul ca am fost la Revolutie", a afirmat presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu.



Liderul PSD, Marcel Ciolacu, are inca din anii 90 certificat de "luptator remarcat pentru fapte deosebite". Ciolacu a declarat luni ca nu a primit nici un ban de la statul roman in baza acestui certificat.

Potrivit jurnalistilor de la Recorder, Marcel Ciolacu ar fi primit in baza titlului de revolutionar si un hectar de teren pe raza comunei buzoiene Sapoca, pe care ulterior l-a vandut.

Mai mult, la inceputul acestui an, Marcel Ciolacu a depus cerere pentru a obtine cel mai nou titlu introdus prin lege: cel de "luptator cu rol determinant in victoria Revolutiei Romane". Diferenta dintre cele doua titluri este ca cel pe care l-a solicitat anul acesta vine la pachet cu o indemnizatie lunara de 2.000 de lei, informeaza B1TV.

Intrebat, luni seara, de jurnalisti, despre certificatul sau de "luptator remarcat pentru fapte deosebite", liderul social-democrat declarat:

"Eu, in municipiul Buzau, am participat la Revolutie. Sunt membru al unui club, Club 22 Buzau, sunt, mi se pare, doar 52 de membri. Am si in statut, am si spus, suntem cei care am aparat si am actionat in raza Palatului Comunal al municipiului.

N-am fost niciodata contestat, n-am facut niciodata o fala din asta, dar acum nu-mi cereti sa-mi fie si rusine.

Nu am solicitat niciodata nicio indemnizatie pentru acest lucru de la statul roman.

Ma consider indreptatit sa las copilului meu, sa arate si el la nepoti ca bunicul lor sau strabunicul lor a facut ceva pentru aceasta tara.

Nu sunt aparut in niciun decret.

Nu-mi faceti o vina pentru faptul ca n-am murit sau pentru ca n-am stat in casa de Revolutie. Sunt mandru ca am fost la Revolutie. N-am cerut niciun ban statului roman pentru faptul ca am fost la Revolutie, dar nu ma faceti vinovat de lucrul acesta, pentru ca nu va permit", a declarat Marcel Ciolacu, citat de Digi24.