Dupa ce au demisionat in masa din Pro Romania Braila, mai multi membri ai partidului au hotarat sa se intoarca. Cosmin Razmerita, dupa ce a decis sa se intoarca, a fost numit de Victor Ponta coordonator al filialei Braila.

"Astazi, la recomandarea domnului senator Nicu Marin, am fost numit de catre domnul presedinte Victor Ponta, coordonator al filialei Braila. Eu doresc sa continui munca inceputa la Pro Romania. Regret ca m-am lasat manipulat si am demisionat, insa lucrurile au revenit la normal atat pentru mine cat si pentru alte cateva zeci de membri care s-au reinscris in partid", a scris pe Facebook Cosmin Razmerita.

Cosmin Razmerita, dupa ce "s-a vorbit despre o trecere la PNL sau la PSD", a revenit asupra demisiei sale si s-a hotarat sa isi continue munca in partidul lui Victor Ponta.

"Pe 7 decembrie, s-a hotarat la nivelul partidului ca toata lumea sa isi dea demisia si, bineinteles, fiind o majoritate, mi-am dat si eu demisia. Au fost si unii care nu si-au dat demisia. S-a vorbit despre o trecere la PNL sau la PSD, iar eu nu vreau sa construiesc nici in PNL, nici in PSD, cu toate ca raman un om de centru-stanga. Acum, dupa ce toata lumea a avut timp sa hotarasca incotro o ia, eu am considerat ca cel mai bine e, daca tot am muncit aici, sa continui aici. In partid, odata cu mine s-au intors membrii pe care eu i-am adus de la UNPR, oameni care cred in mine si cu care am construit in Pro Romania. Sunt peste 100 de membri, din judet si din municipiu, plus ce a ramas din partid. Eu consider ca am capacitatea sa construiesc si voi demonstra asta. Pro Romania este un partid care beneficiaza de increderea oamenilor. E un partid care promite si s-a demonstrat ca e un partid luat in seama. Urmatorul pas este sa iau legatura cu membrii si pas cu pas vom construi o organizatie puternica, un partid care va conta in Braila", a declarat Cosmin Razmerita, potrivit g4media.ro.