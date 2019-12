Victor Ponta, liderul Pro Romania, reactioneaza la reintoarcerea in partid a membrilor filialei din Braila, care au demisionat in masa pe 7 decembrie, sustinand ca greseala a fost a sa, pentru ca a acordat "o sansa si incredere unora care nu meritau".

"La Braila (ca peste tot in tara) este nevoie de ProRomania - un proiect nou, progresist si pro european, un loc in care oameni tineri cu principii si proiecte de centru stanga sa se regaseasca si sa se afirme! Asa ca si la Braila ProRomania exista si va continua sa existe indiferent de interesele egoiste personale!

Sunt in Braila mii de oameni care mi-au fost alaturi si carora le-am fost alaturi de multe ori /pe ei ma bazez si ei se pot baza pe mine /oameni pe care ii respect si care ma respecta /oameni care nu vin la ProRomania ca sa ia o functie bine platita, sa negocieze cu PNL si Orban si sa plece la PSD cand nu obtin avantajele strict personale dorite. Este greseala mea ca am dat o sansa si incredere unora care nu meritau - am platit aceasta greseala si invat tot timpul incercan sa nu o repet!

O constructie noua si cu potential de crestere sufera mereu de 'bolile tineretii' (vedeti ce pateste acum USR) /dar fiecare moment de tulburare si de atac din partea vechilor 'pradatori politici' este o sansa sa te bazezi mai mult si sa dai o sansa celor noi veniti in politica, cei pentru care principiile si proiectele chiar conteaza mai mult decat functiile si banii (pentru care unii 'vechi' se vand si calca pe cadavre mereu).

Suntem ProRomania si vom continua sa tinem doar cu Romania!", a scris pe Facebook Victor Ponta.

