Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca este "mai bine mai tarziu decat niciodata" ca au fost pronuntate condamnarile in dosarul "Colectiv".



"Mai bine mai tarziu decat niciodata. Pentru Revolutie asteptam de 30 de ani, aniversam 30 de ani de la Revolutie si nici pana astazi nu exista nicio condamnare impotriva vinovatilor care au provocat moartea a peste 1.000 de romani" , a spus premierul Ludovic Orban, conform Agerpres.

Luni, Tribunalul Bucuresti a pronuntat sentinta in dosarul Colectiv, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone fiind condamnat la 8 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru club.

Totodata, Tribunalul a decis condamnarea celor trei patroni ai clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu - la cate 11 ani si 8 luni inchisoare, pentru ucidere din culpa in forma agravanta, vatamare corporala din culpa in forma agravanta si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca

Decizia Tribunalului Bucuresti nu este definitiva.