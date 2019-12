Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca "am esuat in a tine nomenclatura comunista departe de conducerea statului si, mai grav, am esuat in a tine fosta securitate departe de parghiile puterii".



"Am esuat in a tine nomenclatura comunista departe de conducerea statului si, mai grav, am esuat in a tine fosta securitate departe de parghiile puterii. Asa am ajuns in situatia de a avea un informator al securitatii in functia de presedinte al Romaniei, nu mai putin de 10 ani.

Cel mai grav este ca esuam in fiecare zi in a tine natiunea unita, in a ne opri de crearea de falii si prapastii intre romani. La fel de grav este ca esuam in viata de fiecare zi in a pastra libertatea de opinie departe de orice constrangeri materiale sau presiuni politice.

Suntem pe cale sa sacrificam libertatile si drepturile romanilor pentru a justifica abuzurile in justitie facute in numele luptei impotriva coruptiei", a spus Tariceanu la sedinta solemna a Parlamentului la 30 de ani de la Revolutie, citat de g4media.ro.