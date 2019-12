Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea a reactionat pe pagina sa de Facebook dupa demiterile facute de noul Executiv: "Stopati demersul nepriceperii si al urii".



Daea acuza noul Executiv ca a inlaturat "doi oameni valorosi de la doua institutii fanion ale Romanei''. Guvernul a introdus "dezordine in aparatul administrativ", spune fostul ministru.

"Stopati demersul nepriceperii si al urii!

Nu v-a trebuit mult sa reusiti! Dupa doar o luna, ati introdus dezordine in aparatul administrativ, ati reusit sa dati oameni afara si sa puneti in pericol institutii.

Pacat si rusinos!

- pacat ca ati inlocuit doi oameni valorosi de la doua institutii fanion ale Romaniei;

- rusinos, dupa felul in care ati procedat.

Citeste si: Orban: Vom plati integral salariile angajatilor de la ITM

Merita o detaliere:

1. AFIR, una dintre cele mai valoroase agentii ale tarii, ce are ca misiune implementarea Programului National de Dezvoltare Rurala, practic, aducerea in tara a celor peste 8 miliarde euro de la Uniunea Europeana si realizarea de obiective de investitii in mediul rural.

Condusa pana acum cateva zile de catre Adrian Chesnoiu, un manager foarte bun, care, alaturi de echipa pe care a format-o, a reusit sa aduca Agentia de pe locul 24, pe care il ocupa in 2016, pe locul 3 in UE. A se vedea gradul de absorbtie al fondurilor europene.

2. Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice si Medicinale.

Un demers dorit si necesar Romaniei inca din anii '80, menit sa conserve ceea ce cercetatorii din Romania au produs si din nefericire am pierdut. Am pierdut seminte, soiuri, am pierdut practic o parte din viitorul productiei de legume, devenind astfel tributari ai importurilor de seminte si produse legumicole.

Au fost depuse eforturi deosebite din partea Guvernului si a Consiliului local al Municipiului Buzau, care au pus la dispozitie o baza materiala generoasa pentru un proiect statal cum este aceasta Banca de Gene.

Din fericire, un cercetator cunoscut si recunoscut, un pasionat al domeniului si un veritabil roman, a fost numit la conducerea acestei institutii cu cateva luni in urma.

Printr-un ordin al carui autor moral este secretarul de stat Emil Dumitru, care isi dovedeste incapacitatea de a intelege rostul si rolul acestor institutii, a descoperit singura cale legala - delegarea, de a inlatura doi oameni, doi conducatori de la institutii extrem de importante, ignorand consecintele acestei decizii. Protestul de astazi de la fata locului este relevant in acest sens.

Inchei spunand din nou pacat si rusinos! Si va indemn pe cei care operati cu asemenea masuri sa va opriti din acest demers al neputintei si al rautatii!

Va spune un om care a declarat cand a venit la Ministerul Agriculturii ca va construi cetatea cu oamenii cetatii.

Asa am facut! Va puteti inspira!

Citeste si: Sedinta solemna la Parlament. A pentru a marca 30 de ani de la...

Sarbatori linistite si fericite pentru toti!", a scris, duminica, Petre Daea pe Facebook.