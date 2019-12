Politica • 16 Decembrie 2019 • 12:44 12:44 Lectura de un minut

Presedintele Klaus Iohannis a sustinut in cadrul sedintei solemne a Parlamentului care marcheaza implinirea a 30 de ani de la Revolutie, ca am ramas datori cu un singur lucru, si anume "nu am aflat adevarul despre ceea ce s-a intamplat in timpul revoltei anticomuniste din 1989".



"Cu un singur lucru am ramas insa datori: nu am aflat adevarul despre ceea ce s-a intamplat in timpul revoltei anticomuniste din 1989. Jerta si sacrificiul romanilor care au stat cu piepturile goale in fata gloantelor, a tancurilor si a celor mai ingrozitoare forme de tortura nu pot ramane fara raspuns la intrebrarile fundamentale care vizeaza Revolutia. O democratie veritabila este construita pe bazele adevarului si ale dreptatii, iar aceasta restanta majora a justitiei romane reprezinta o fantoma care ne va urmari multa vreme de acum incolo. Asadar justitia trebuie sa stabileasca adevarul si sa ii traga la raspundere pe cei vinovati", a spus Iohannis, citat de News.ro.

