"Ii multumesc lui Serban Nicolae ca a reamintit ca tatal meu a fost decorat, de Regele Mihai, cu „Steaua Romaniei” pentru faptele de arme impotriva trupelor germane, in august 1944“, i-a multumit fostul premier printr-o postare pe blogul sau.

Serban Nicolae a reactionat dur dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va retrage decoratiile mai multor persoane care au primit condamnari penale, printre acestia numarandu-se si Adrian Nastase.

"Incepand cu noaptea de 24/25 august si pana in 5 septembrie 1944, organizati si condusi de tanarul ofiter Marin Nastase, 56 de muncitori de la Uzinele 'Rogifer' din Tohan-Zarnesti (imbracati cu salopete albastre) au dus lupte grele cu unitatile germane care se refugiau in Transilvania si care incercau sa taie comunicatiile cu Bucurestiul. Canonada romanilor a fost teribila, iar ostasii germani au fost luati prizonieri si dezarmati.

Marin Gr. Nastase a fost citat prin Ordin de zi de ministrul de Razboi si decorat de rege cu Ordinul national 'Steaua Romanie' cu spade si panglica de Virtute militara 'pentru munca si priceperea de care a dat dovada in campania pentru desrobirea Transilvaniei de Nord'.

Marin Nastase este tatal lui Adrian Nastase, fost prim-ministru la momentul aderarii Romaniei la NATO si la cel al incheierii negocierilor de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana. Bufonul a spus adevarul - Iohannis nu uita si nu iarta!", a scris Serban Nicolae pe Facebook.