Premierul Ludovic Orban a anuntat ca saptamana viitoare, in sedinta de Guvern, se vor aloca bani din Fondul de rezerva al Executivului pentru a suplimenta bugetul Ministerului Muncii in vederea platii integrale a salariilor angajatilor de la Inspectia Muncii (ITM).



"Acolo erau prevazuti bani pentru plata salariilor, plata integrala a salariilor, seful ITM pe care nu l-am numit noi, ci e un sef pe care l-am gasit, pentru ca seful ITM fusese demis mai demult si a castigat procesul si a fost repus in functie, seful ITM a luat decizia sa plateasca sumele aferente unor hotarari judecatoresti si a cheltuit o parte din resursele bugetare aflate la dispozitie si cand a venit momentul sa plateasca salariile a constatat ca nu are suficienti bani ca sa plateasca salariile si pentru asta am gasit o solutie. Saptamana viitoare, cand vom avea sedinta de Guvern, vom aloca din Fondul de rezerva al Guvernului o suplimentare pentru bugetul Ministerului Muncii care sa completeze resursele financiare aflate la dispozitia Inspectiei Muncii pentru a putea plati integral salariile. Nu vom ramane datori, vom plati integral toate drepturile salariale ale angajatilor din ITM'', a spus Ludovic Orban, la Digi 24, citat de Agerpres.

Intrebat daca ia in calcul demiteri in acest caz, premierul a precizat: ''Cu siguranta ca o astfel de decizie la ora actuala vrem sa vedem foarte clar care au fost conditiile in care a fost luata aceasta decizie si, in functie de aceste conditii, eu voi lua decizia impreuna cu ministrul Muncii, care sa fie rezultatul unei analize a ceea ce a facut seful de la Inspectia Muncii''.