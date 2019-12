In Marea Britanie a fost lansat partidul Diasporei. Este vorba despre Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), care si-a constituit prima filiala din strainatate in Anglia, la Wolverhampton.



"Aurul Romaniei sunt oamenii: cei dintre granitele ei si cei plecati in exil economic. A venit vremea ca acest AUR sa iasa singur la suprafata, daca partidele perindate la putere nu vor sa il scoata. Veniti acasa, pentru a ne lua tara inapoi! Veniti si luati fraiele in mainile voastre. Avem nevoie de voi, cei care ati acumulat deja o experienta in Occident. Veniti si candidati la functiile publice!", a indemnat duminica George Simion, lider al Aliantei pentru Unirea Romanilor.

Filiala AUR din Marea Britanie are 20 de reprezentante locale, iar presedinte interimar al filialei a fost desemnat Adrian Popa, originar din Suceava.

"Am 20 de ani de cand sunt in Marea Britanie, din 21 mai 1999. Cati dintre voi vreti sa va intoarceti acasa? Toti, nu? Conducatorii, hotii astia, au sapat o prapastie intre noi, diaspora, si cei din tara. E ca la un meci de fotbal: cei din tara sunt pe teren, vad numai o parte a jocului. Noi, cei din diaspora, suntem in tribuna, vedem jocul per ansamblu. Putem sa ne aducem contributia fiecare si sa venim cu ce am invatat din democratiile in care traim. AUR este liantul dintre cei din tara si cei din diaspora. Sa iesim in fata si sa candidam cat mai multi!", a afirmat Adrian Popa.

Candidaturile romanilor din diaspora la alegerile locale din 2020 pentru primarii, consilii locale, judetene sau in Parlament reprezinta un obiectiv al Aliantei, sustin membrii AUR.