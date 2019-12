Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit, luni, intr-o sedinta solemna pentru a marca implinirea a 30 de ani de la Revolutie, fiind prima data cand parlamentarii comemoreaza evenimentele din decembrie 1989 la momentul inceperii acestora la Timisoara.



Plenul reunit al Parlamentului a adoptat, in sedinta solemna de luni, o Declaratie consacrata marcarii a 30 de ani de la Revolutia din decembrie 1989, in care subliniaza ca lupta poporului roman impotriva comunismului trebuie sa constituie in continuare o sursa de inspiratie morala si politica pentru a face fata provocarilor lumii de astazi.

"In contextul aniversarii a 30 de ani de la Revolutia Romana din decembrie 1989 si caderea comunismului, Parlamentul Romaniei condamna in termenii cei mai categorici actele de agresiune, crimele impotriva umanitatii si incalcarile flagrante ale drepturilor omului savarsite de regimul comunist", se arata in Declaratia adoptata de Parlament.

Legislativul isi exprima recunostinta fata de "toate actele de dizidenta manifestate sub orice forma impotriva regimului comunist, incepand cu lupta de rezistenta anticomunista din munti, Revolta muncitorilor de la Brasov din 1987 si incheind cu recunostinta fata de curajul si jertfa revolutionarilor romani din 1989".

Potrivit documentului, parlamentarii isi manifesta respectul profund fata de fiecare victima a regimului comunist totalitar si a Revolutiei din decembrie 1989.

Ei reafirma atasamentul fata de principiile, valorile si telurile Revolutiei Romane si sustin "necesitatea continuarii consolidarii democratiei si valorilor universale ale drepturilor omului, accelerarea procedurilor de retrocedare a bunurilor confiscate abuziv in perioada regimului comunist, dezvoltarea economica echilibrata a tarii, intarirea statului de drept, actiunile pentru o solidaritate puternica intre natiunile Europei".

De asemenea, "Parlamentul condamna hotarat manifestarea sub orice forma a ideilor totalitariste, comuniste, populiste si nationaliste si dezaproba orice manifestare care urmareste denaturarea faptelor istorice si utilizeaza un simbolism si o retorica specifica propagandei totalitare, inclusiv rasismul, antisemitismul si ura fata de minoritatile nationale".

Totodata, in documentul adoptat se accentueaza "importanta continuarii demersurilor Justitiei de a identifica si a trage la raspundere vinovatii pentru decesul a peste 1.000 de persoane in Revolutia din decembrie 1989".

"Parlamentul sprijina demersurile autoritatilor abilitate in procesul de deconspirare a tuturor celor care au contribuit la functionarea regimului comunist odios si subliniaza ca lupta poporului roman impotriva comunismului si Revolutia Romana din decembrie 1989 trebuie sa constituie in continuare o sursa de inspiratie morala si politica pentru a face fata provocarilor lumii de astazi, printre care necesitatea edificarii unei lumi mai echitabile, a Romaniei democratice, a unei societati si comunitati deschise si tolerante", se mai arata in Declaratia adoptata de Parlament.

Stirea initiala

La sedinta va participa si presedintele Klaus Iohannis care va tine un discurs. Sedinta celor doua Camere reunite ale Parlamentului Romaniei incepe la ora 12.00.

Decizia convocarii sedintei solemne de luni a Parlamentului a fost luata, miercuri, de Birourile permanente reunite ale celor doua Camere.

"Avand in vedere rolul istoric determinant pe care Revolutia l-a avut, precum si faptul ca Parlamentul Romaniei are datoria morala de a omagia jertfa eroilor Revolutiei Romane, care s-au sacrificat pentru rasturnarea regimului dictatorial, propunem ca Parlamentul Romaniei sa marcheze acest important moment istoric prin organizarea unei sedinte comune solemne consacrata implinirii a 30 de ani de la Revolutia Romana. In acest context, propunem spre aprobare organizarea sedintei comune solemne consacrata implinirii a 30 de ani de la Revolutia Romana, in data de 16 decembrie 2019, orele 12.00", se arata in documentul aprobat de conducerea Parlamentului, conform Digi24.

La eveniment vor mai participa presedintele Senatului, Teodor Melescanu, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, premierul Ludovic Orban, secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, dar si reprezentantii grupurilor parlamentare.