Politica • 16 Decembrie 2019 • 00:07 00:07 Lectura de un minut

Senatorul USR Florina Presada sustine ca va solicita conducerii Uniunii retragerea sprijinului pentru Guvernul Orban, in cazul in care nu va lua masuri in aceasta saptamana in ceea ce priveste alegerea primarilor in doua tururi si eliminarea pensiilor speciale pentru edili.



"Am sa propun Comitetului Politic al USR retragerea sprijinului acordat Guvernului PNL Orban daca acesta, in saptamana care vine, nu anunta o masura clara de revenire la alegerea primarilor in doua tururi si ordonanta de urgenta pentru eliminarea pensiilor speciale pentru primari din Codul Administrativ. Avem un acord cu PNL, iar pe aceste doua chestiuni nu am vazut nimic concret pana acum. Timpul trece iar in curand va fi prea tarziu: pensiile speciale pentru primari intra in vigoare de la 1 ianuarie 2020, iar comunitatile locale au nevoie de primari alesi in doua tururi, nu de baroni locali. Iubeste Romania cu ochii deschisi!", a scris Florina Presada pe Facebook. Citeste si: USR: Romanii din Marea Britanie trebuie sa se pregateasca pentru Brexi

