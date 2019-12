Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca in conditiile in care s-ar uita la Guvernul Orban, si-ar dori anticipate, dar nu exista o criza care sa necesite astfel de alegeri.



"Daca m-as uita numai la Guvernul Orban, si eu mi-as dori alegeri anticipate. Suntem la nivelul de amatorism, la nivelul de jos. Nu e vorba de un anumit ministru, domnul Citu e deja legendar. Cel mai important ministru, dupa primul ministru, este ministrul finantelor dintr-un guvern. Domnul Catu nu are abilitatile necesare, ca sa fiu, elegant. Este o mare diferenta intre a fi in opozitie si a conduce Ministerul Finantelor intr-o tara.

Alegerile anticipate sunt o necesitate cand este o criza politica. In acest moment, in Romania nu este o criza politica. Eu nu o vad. Criza politica este cand nu exista o majoritate care sa investeasca un guvern. (...) Avem un parlament ales, anul viitor sunt alegeri pentru Parlamentul Romaniei, avem un premier si un guvern minoritar cum a fost si Guvernul Ciolos, Guvernul Boc, nu suntem la prima experienta cu guvern minoritar in Parlament, Tariceanu. Mai mult, avem si un presedinte ales", a declarat Ciolacu la B1 TV, potrivit antena3.ro.