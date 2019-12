Premierul Ludovic Orban considera ca decizia PSD de a sesiza Curtea Constitutionala pe legile pe care Guvernul si-a asumat raspunderea - cea privind vechimea profesionala necesara pentru intrarea in magistratura si cea referitoare la transportul intrajudetean - este una ''proasta'' si nu reprezinta ''o actiune social-democrata''.



Reactia acestuia vine dupa ce presedintele interimar al formatiunii social-democrate, Marcel Ciolacu, a anuntat ca PSD va depune, luni, la Curtea Constitutionala, doua sesizari cu privire la proiectele pentru care Guvernul si-a asumat raspunderea in aceasta saptamana - si anume actul normativ privind vechimea profesionala necesara pentru intrarea in magistratura si cel referitor la unele masuri in domeniul transportului de persoane.

"Mi se pare o decizie foarte proasta. Noi cand am decis sa modificam ordonanta 51 (n.r. - privind transportul de persoane intrajudetean) am decis sa modificam prin lege aceasta ordonanta si am ales procedura angajarii raspunderii pentru ca e o situatie care trebuie rezolvata urgent. La ora actuala, in Romania foarte multi copii nu pot sa se mai duca la scoala din cauza faptului ca, prin ordonanta 51, serviciul de transport judetean a fost transformat din serviciu public in serviciu comercial si elevii nu mai beneficiaza de facilitatile la care aveau dreptul in conformitate cu legea si foarte multi copii din familii vulnerabile, cu venituri mici, nu-si mai permit sa plateasca contravaloarea biletului integrala", a spus Orban, duminica, la Digi 24.

El a afirmat ca, de asemenea, in ordonanta 51 s-a introdus un articol prin care s-au prelungit de drept licentele operatorilor de transport la nivelul fiecarui judet pana in 2023, adica s-a decis sa nu se organizeze licitatii de traseu pentru firme, scrie Agerpres.

"Mentinerea licentelor pana in 2023 afecteaza grav calitatea serviciului de transport in interiorul judetelor, pentru ca permite mentinerea in circulatie a unor mijloace de transport care nu respecta normele tehnice si care nu confera siguranta si confortul necesar pentru pasagerii care beneficiaza de transportul in interiorul judetului. Atacarea la Curtea Constitutionala nu face altceva decat sa perpetueze situatia de fapt si sa intarzie posibilitatea ca serviciul de transport la nivel judetean sa redevina serviciu public si sa asigure facilitatile pentru deplasarea elevilor la scoala", a precizat Orban.

In opinia sa, decizia PSD de a ataca aceasta lege nu e ''o actiune social-democrata''. "E o actiune care loveste in plin tocmai familiile cu niveluri de venituri mai scazute, pentru ca, prin atacarea la Curtea Constitutionala, se tergiverseaza solutionarea situatiei copiilor care nu se pot deplasa la scoala si practic se interzice sau se restrange grav accesul fiecarui copil la serviciile de educatie oferite de statul roman", a adaugat Orban.