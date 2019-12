PSD lanseaza catre toate partidele politice o invitatie pentru agrearea unui pact politic pentru reforme structurale in toate domeniile de activitate, astfel incat, odata ce vor fi aplicate acele masuri, nimeni din opozitie sa nu aiba niciun fel de repros, a anuntat duminica senatorul social-democrat Eugen Teodorovici, fost ministru al Finantelor.



"Lansam o invitatie catre toate partidele politice pentru a-si desemna reprezentanti la constructia unui pact politic pentru reforme structurale. Este acest aspect mentionat si in raportul agentiei Standard & Poor's, ca acestea lipsesc din Romania. Deci cu reforme structurale, pe toate domeniile de activitate, astfel incat, odata agreat din punct de vedere politic, Guvernele sa poata avea siguranta ca, odata aplicate acele masuri, nimeni din opozitie nu va avea niciun fel de repros", a afirmat, intr-o conferinta de presa, Teodorovici.

El a explicat ca fiecare coleg al sau, care va prezenta situatia pe cate un domeniu de activitate, va veni si cu o propunere pentru fiecare sector.

Prima masura propusa de PSD este cea vizand zona economica - TVA sa devina exigibil in momentul in care plata facturii este efectuata de autoritatea contractanta, scrie Agerpres.

"Eu o sa fac azi o propunere legata de zona economica - si anume ca TVA sa devina exigibil in momentul in care plata facturii este efectuata de autoritatea contractanta. De exemplu, daca o companie isi permite din punct de vedere financiar sa finalizeze o lucrare pe un santier, nu trebuie sa stea agatata de acel proiect pentru ca nu primeste bani de la Ministerul Dezvoltarii, dar daca isi permite financiar acest lucru sa poata sa finalizeze, dar factura sa nu contina TVA exigibil decat in momentul in care plata acelei facturi se si onoreaza de catre autoritatea contractanta. Asta inseamna ca TVA va fi platit doar cand vor fi primiti banii. (...) Sunt convins ca toate companiile din Romania vor agrea o astfel de solutie si ar fi ideal ca de saptamana viitoare Guvernul Orban sa si emita o astfel de OUG", a adaugat Teodorovici.