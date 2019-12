Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a votat legea plafoanelor bugetare propusa de PSD cu o datorie publica de 40% din PIB, trei ani la rand, fara sa stie ce a votat.



"Ciolacu vede, dar nu intelege.

'Am vazut si eu cu indicatorii cu care s-a venit tot prin asumare in Parlament, ca deja datoria publica, mult hulita datorie publica, spunand intotdeauna ca PSD-ul ii indatoreaza pe copiii nostri, am vazut ca PSD, in trei ani, a coborat datoria publica de la 38% la 35%, iar acum se vine cu o datorie publica asumata de cel putin 40%, ea fiind limitata de catre Uniunea Europeana.'

Ciolacu, presedinte interimar al PSD, a VOTAT legea plafoanelor bugetare propusa de PSD cu datorie publica de 40% din PIB. Trei ani la rand- pentru 2017, 2018 si 2019! Si tot nu stie ce a votat.

P.S. Plafon inseamna maxim nu 'cel putin'.", a scris Citu pe Facebook.