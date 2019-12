Fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca asumarea raspunderii pe legea plafoanelor bugetare de catre Guvernul Orban este neconstitutionala.



"As incepe cu un subiect, pentru a clarifica un subiect pe care Guvernul Orban incearca sa il aplice in urmatoarele zile, referitor la bugetul de stat, la legea plafoanelor, si anume cu angajarea raspunderii pe legea bugetului de stat, care din punctul nostru de vedere este neconstitutionala.

Asta o spun, pentru ca exista o decizie a CCR nr. 1431/2010 asupra cererii de solutionare a conflictului de natura constitutionala dintre Parlament si Guvern. Dupa cum stim, in anul 2010, Guvernul PD la vremea respectiva, parte din care facea si PNL, isi angaja raspunderea pe Legea educatiei.

In urma contestarii de catre PSD a acelei raspunderi, CCR a decis ca angajarea raspunderii asupra unui proiect este neconstitutionala, considerand ca ocolirea procedurii de dezbatere a proiectului de lege, atat in comisiile de specialitate din Parlament, cat si in plenul fiecarei Camere a Parlamentului si recurgerea la o asumare a raspunderii nu isi gaseste o motivare”, a declarat Teodorovici, citat de adevarul.ro.