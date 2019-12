Fostii membri ai organizatiei Pro Romania Braila, care au demisionat in bloc din partid pe 7 decembrie, au fost invitati public sa se alature PSD, in scopul "coagularii eforturilor tuturor fortelor politice de stanga in vederea castigarii alegerilor locale si parlamentare din anul 2020".



"Biroul organizatiei PSD Braila, intrunit in ziua de 14 decembrie, a analizat situatia creata pe scena politica braileana, in mod deosebit anuntul privind demisia in bloc a membrilor Pro Romania - Braila. In cadrul discutiilor s-a evidentiat necesitatea coagularii eforturilor tuturor fortelor politice de stanga in vederea castigarii alegerilor locale si parlamentare din anul 2020. In acest context, Biroul organizatiei judetene PSD a hotarat sa adreseze invitatia catre cei care au activat in cadrul Pro Romania, membri si simpatizanti, catre toti brailenii care impartasesc valorile social-democrate, de a adera la organizatia PSD pentru ca impreuna sa indeplinim proiectele sociale, economice si politice ale judetului Braila", se arata intr-un comunicat de presa semnat de presedintele organizatiei judetene a PSD, Ion Rotaru.

Organizatia Pro Romania Braila a demisionat in bloc din Pro Romania

Organizatia Pro Romania Braila a demisionat in bloc din partid, pe 7 decembrie, in urma unei sedinte largite in care sefii si membrii din organizatia judeteana si cea municipala au decis sa isi ia "ramas bun de la politica pumnului in gura, dusa in ultima perioada de Victor Ponta (Dragnea 2)".

"In urma consultarilor cu membrii din Organizatia Pro Romania Braila, astazi, 7 decembrie, am ales sa ne luam ramas bun de la politica pumnului in gura, dusa in ultima perioada de Victor Ponta (Dragnea 2). In urma atacurilor constante pe care presedintele Pro Romania le-a avut atat la adresa celei mai puternice organizatii din partid, cat si la adresa liderilor, implicit la adresa electoratului brailean, electorat de centru-stanga, ne prezentam demisia", se arata intr-un comunicat de presa remis de Pro Romania Braila la momentul demisiei in bloc.

Emilia Meirosu, fost presedinte al Pro Romania Braila, unul dintre deputatii care au fost suspendati din functii dupa ce au votat Guvernul Orban, a declarat, pentru Agerpres, ca decizia demisiei in bloc a fost luata si ca urmare a faptului ca organizatia de la Braila a fost lasata "in voia sortii" dupa ce ea a fost suspendata si conducerea a fost preluata de Ion Mocioalca, secretarul general al partidului, care nu a venit niciodata la Braila.

Organizatia Pro Romania Braila are aproximativ 1.000 membri

"Astazi au venit foarte multi membri de partid la sediu sa vedem ce facem, incotro o ia organizatia. Responsabilii de zone din municipiu si judet si-au prezentat demisiile si au decis, prin consultare si cu restul membrilor de partid, sa mearga sa aduca si demisiile lor. Organizatia Pro Romania Braila numara aproximativ 1.000 membri. Din momentul in care am fost suspendata, organizatia a fost preluata de presedintele de la Caras-Severin, secretarul general al partidului si cumatrul lui Victor Ponta, Ion Mocioalca, care nu a venit nicio secunda la Braila. Deocamdata nu am luat o hotarare incotro voi merge, urmeaza sa ma consult cu organizatia", a precizat Meirosu.

Demisionarii si-au motivat gestul plecarii din Pro Romania prin faptul ca nu se mai regasesc in partid atata vreme cat opiniile nu le sunt luate in considerare si ca exista "o ruptura intre oamenii de la baza partidului si deciziile centrale".

"Partidul inseamna oameni care au experiente si competente, idealuri si nazuinte. Organizatia Braila si-a dorit consultarea si optiunile sa ii fie luate in considerare. Pornind acest proiect, ne-am gandit si am promovat ideile de modernizare a statului roman si reprezentarea unei parti din electoratul Romaniei care nu se regasea in politica. Politica liderilor centrali ai Pro Romania a creat o ruptura intre oamenii de la baza partidului si deciziile centrale. Asadar, ramanem aceiasi oameni care se delimiteaza cu demnitate de minciuna si o echipa care va lucra pentru Braila si Romania", se mai arata in comunicatul respectiv.

Demisia Organizatiei Pro Romania Braila a venit la sase zile dupa ce europarlamentarul Mihai Tudose si-a dat demisia din partid, cererea fiind postata pe o retea de socializare.

Europarlamentarul Mihai Tudose a declarat luni ca nu exclude o reintoarcere in PSD, dar ca o hotarare in acest sens va lua numai dupa ce va avea o discutie cu presedintele interimar Marcel Ciolacu, cu noua echipa de conducere a PSD, dar si cu membrii fostei organizatii Pro Romania de la Braila, care si-au dat sambata demisia in bloc din partid.

"Saptamana aceasta sunt la Bruxelles, dar in weekend ma intorc in Romania si voi avea o discutie atat cu el (Marcel Ciolacu - n.r.), cat si cu o parte dintre noii colegi din noua conducere a PSD. Dupa aceasta, voi avea o discutie si cu colegii de la Braila si cu oamenii din Braila, pentru ca, pana la urma, acolo e baza. In urma acestor discutii, voi lua o hotarare. Nu exclud o reintoarcere in PSD, daca lucrurile care m-au facut sa plec au disparut. O parte dintre ele a disparut, Dragnea si conducerea centrala, o parte dintre cei care faceau, ca sa spun asa, politica mare pe langa Dragnea. Atat timp cat noul PSD isi asuma ca nu mai face niste lucruri, putem avea o discutie", a declarat Tudose.