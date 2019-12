Deputatul Claudiu Nasui, presedintele USR Bucuresti, sustine ca guvernul PNL a ales sa rezolve criza de bani prin aceeasi metoda ca guvernele PSD, si anume crescand salariul minim.



"E criza de bani si guvernul PNL o rezolva prin aceeasi metoda ca guvernele PSD: crescand salariul minim.

Motivul pentru care guvernul creste salariul minim este nevoia de bani la bugetul de stat. Atunci cand creste salariul minim, cresc taxele si deci banii pe care ni-i ia statul. De exemplu, dintr-o crestere a salariului minim brut de 150 de lei, statul va incasa 70 de lei in plus per salariat, iar 83 de lei vor ramane salariatului (angajatorii mai platesc si contributia asiguratorie pe munca).

Si se mai intampla un lucru atunci cand creste salariul minim, cresc salariile la stat. De ce? Pentru ca ele sunt exprimate in multipli din salariul minim.

Daca vrem sa crestem salariile romanilor, solutia este sa reducem taxele pe munca. Romania este pe locul 1 in Europa la impozitarea muncii pe salariul minim. Pe locul 1 in Europa la exodul fortei de munca. Pe locul 1 in Europa la saracie in munca, adica oameni care, desi muncesc, sunt considerati saraci. Toate acestea sunt legate de supra impozitarea salariului minim.

De aceea solutia este neimpozitarea salariului minim. Nu putem sa o facem pe toata dintr-o data? Nicio problema, macar incepem. Asta ar avea un impact major pozitiv in vietile tuturor romanilor care muncesc si platesc taxe in Romania.

Si daca tot crestem salariul minim, hai sa fim onesti si sa nu credem ca guvernul o face de dragul romanilor. O face pentru a lua mai multi bani. Daca ar vrea sa ajute romanii, ar reduce impozitarea muncii", a scris Nasui pe Facebook.