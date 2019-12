Vicepremierul PNL, Raluca Turcan, sustine ca "este pentru prima data cand cresterea salariului minim se fundamenteaza pe o analiza serioasa de impact, realizata de specialisti, dar si prin consultari cu partenerii sociali", astfel ca a trecut vremea cresterilor din pix.



"Guvernul PNL va creste salariul minim brut de la 2080 lei la 2230 lei, incepand cu 1 ianuarie 2020.

Vremea majorarilor facute din pix a trecut! Este pentru prima data cand cresterea salariului minim se fundamenteaza pe o analiza serioasa de impact, realizata de specialisti, dar si prin consultari cu partenerii sociali.

Cresterea salariului minim adoptata de Guvern s-a realizat printr-o formula de calcul clara si predictibila, care va putea fi sustinuta economic, nu va afecta competitivitatea firmelor si nu va provoca scaderea puterii de cumparare.

Sunt luati in considerare indicatori precum rata inflatiei, cresterea reala a productivitatii muncii pe persoana, precum si anumiti factori de corectie in functie de dinamica cresterii economice.

Citeste si: Turcan: Nominalizarea lui Iohannis pentru premiul Charlemagne, o...

Majorarea va avea efecte pozitive asupra cresterii economice prin stimularea ocuparii, determinand totodata cresterea puterii de cumparare a salariatilor si reducerea angajarilor 'la negru'.

Aceasta masura are impact nu doar asupra celor peste 1,3 milioane de salariati remunerati cu salariul minim, ci si asupra altor categorii de persoane pentru care anumite drepturi si obligatii sunt stabilite in functie de salariul minim: persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, cele care obtin venituri non-salariale, dar si persoanele cu handicap neincadrate in munca", a scris Turcan pe Facebook.