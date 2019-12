"Am ales intotdeauna sa nu ma inscriu in linia actiunilor si mesajelor conventionale si politic acceptate, exclusiv pentru scopul meschin de a castiga voturile oamenilor", sustine fostul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici.



"Nici cand am fost in opozitie, nici la putere, nu am renuntat la principii. Ceea ce am afirmat am si pus in practica atunci cand desemnarea mea ca minstru mi-a creat parghiile necesare, spre deosebire de multi dintre actualii politicieni si, din cand in cand, chiar guvernanti, care au promis marea cu sarea, iar acum dau din colt in colt, fie din cauza incapacitatii lor vadite de a intelege resorturile economiei la nivel national, fie, mult mai grav, din rea vointa si interese meschine.

Pentru ca a fost si va fi intotdeauna mult mai usor sa reduci cheltuielile bugetare prin restructurare, concediere, reducere a locurilor de munca ori prin taxe si impozite, decat sa cauti si sa-ti asumi, daca esti cu adevarat capabil si bine intentionat, acele masuri care, in timp, pot sa aduca crestere economica si bunastare fara a trimite oamenii in somaj, fara a le taia veniturile si fara a introduce noi taxe sau a le mari pe cele existente.

Poate am deranjat si deranjez prin felul meu direct de a fi, de a comunica si de a actiona, prin faptul ca am rostit adevaruri incomode, am invocat argumente solide sau, pur si simplu, am avut indrazneala si curajul de a propune si a-mi asuma acele masuri care au tinut economia departe de isteria si impostura mizelor politice. De aceea, stabilitatea macroeconomica a fost confirmata de majoritatea institutiilor nationale si internationale, inclusiv de agentiile de rating, pana in urma cu o luna de zile.

Ar fi o pierdere de timp sa analizam activitatea actualului guvern si, in special, a actualului ministru de finante. Este suficient sa privim la rezultatele obtinute deja, fara a face concret mai nimic, ci numai prin efectul unor declaratii absolut iresponsabile cu privire la intentii si dorinte sau al unor masuri fara logica economica.

Am, totusi, convingerea ca societatea romaneasca nu se va lasa manipulata nici prin declaratii siropoase, nici prapastioase, pentru ca, ulterior, sa realizeze ca actiunile nu concorda cu cele afirmate. De aceea, voi continua sa pastrez credinta responsabilitatii, nu doar prin declaratii, dar, mai ales, prin actiune si mai am speranta ca societatea romaneasca nu va cadea prada unor mesaje politice convenabile in detrimentul unei atitudini corecte si al unui mesaj deschis, direct si sincer", a scris Teodorovici pe Facebook.