Presedintele PNL Caras-Severin, Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a declarat ca actualul guvern si-a asumat sa opreasca "dezastrul PSD" si sa repare cat mai multe "situatii generate iresponsabil de fosta guvernare".



"Dincolo de faptul ca ne-am asumat aceasta guvernare, am avut curajul sa ne implicam intr-un moment care nu a fost nici usor, nici simplu, putem spune ca am actionat responsabil si eficient pentru a remedia cat mai multe dintre problemele economice, sociale, in domeniul justitiei, pe politica externa, pe politica interna, lasate mostenire de catre fosta guvernare PSD. (...) Este o realitate aratata in cifre. Ne-am asumat sa oprim dezastrul PSD si sa reparam cat mai multe situatii generate iresponsabil de fosta guvernare. Nu cred ca cineva poate sa conteste vreo decizie a Guvernului Orban, in conditiile in care PSD si-a batut joc de sansa de dezvoltare a Romaniei", a declarat, la Resita, intr-o conferinta de presa, Marcel Vela.

Potrivit acestuia, obiectivul actualului guvern este de a readuce normalitatea in activitatea guvernamentala, fapt pentru care s-a lucrat pe mai multe planuri, luandu-se masuri in toate domeniile in care activeaza.

Vela a afirmat ca au fost luate masuri pentru corectarea problemelor cu care se confrunta Romania si pentru promovarea masurilor manageriale sau a actelor normative care sa regleze ceea ce se intampla in viitor, incepand cu 2020, scrie Agerpres.

"O alta masura de care am fost acuzati de zona social-democrata se refera la eliminarea supra-accizei la carburanti si a supraimpozitarii la contractele part-time. (...) In agricultura, un sector cu o importanta contributie in PIB, s-a finalizat plata avansului catre fermieri pentru 2019, in suma de 1,3 miliarde euro, si s-au demarat platile finale. In curand se va finaliza si actul normativ privind sprijinul cuplat, zootehnic si vegetal pentru 2019 ce va fi platit din bani europeni", a precizat Marcel Vela.

Ministrul a vorbit si de alte masuri, in domeniul politicilor pentru mediu, in ceea ce priveste examenul de rezidentiat, asigurarea fondurilor necesare pensiilor, persoanelor cu handicap si insotitorilor acestora, micsorarea numarului ministerelor, de la 26 la 16, urmand ca acest proces sa continue in ceea ce priveste agentiile si ministerele, debirocratizarea acestora, dar si o crestere a absorbtiei fondurilor europene.