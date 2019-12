Social • 14 Decembrie 2019 • 16:41 16:41 Lectura de un minut

Presedintele Klaus Iohannis va primi Premiul Charlemagne, decernat in fiecare an personalitatilor care se remarca in promovarea valorilor europene, informeaza sambata agentia EFE.



Distinctia ii va fi acordata presedintelui roman in cadrul unei ceremonii care se va desfasura pe 21 mai 2020 in orasul german Aachen. In conferinta de presa la care a fost anuntata decizia, presedintele comitetului premiului Charlemagne, Jurgen Linden, a afirmat ca aceasta distinctie este menita sa-l incurajeze pe Iohannis sa continue sa conduca tara sa pe calea europeana, potrivit relatarii agentiei EFE. In argumentarea deciziei acordarii distinctiei se mentioneaza ca Romania, o tara in care ''a reusit sa se impuna o dictatura brutala'' si care a trecut prin ''dezamagiri'' in relatia cu Occidentul, a devenit gratie eforturilor lui Iohannis ''cea mai europeana din Europa de Sud-Est''. Iohannis ''este un mare luptator pentru justitie, pentru protejarea minoritatilor si diversitate culturala, precum si un important mediator si constructor de punti intre societatile europene din Est si din Vest'', a mai spus Jurgen Linden. Citeste si: Adrian Nastase, despre Iohannis: Un personaj ipocrit si penibil Premiul Charlemagne (Karlspreis) este acordat anual din 1950 de municipalitatea din Aachen (vestul Germaniei) unor personalitati care contribuie la unitatea europeana sau la cooperarea intre tarile europene. Totusi, de 10 ori, in anii '60-'70, premiul nu a fost acordat, in lipsa unui candidat suficient de merituos, potrivit organizatorilor, scrie Agerpres. Anul trecut a primit aceasta distinctie secretarul general al ONU Antonio Guterres, iar in anul anterior presedintele francez Emmanuel Macron.

Te-ar putea interesa si: