Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca social-democratii vor sesiza Curtea Constitutionala asupra proiectelor pe care si-a asumat raspunderea Guvernul.



"Vom face sesizarea in Parlament, cea pe legile justitiei si una in domeniul transporturilor. Nu vom face sesizari pe fond. In primul rand, vom face o sesizare pe forma. Cele doua legi cu care a venit domnul Orban in Parlament, noi nu vrem sa le atacam pe fond, vrem sa le atacam pe forma. Luni vor fi depuse aceste sesizari. Un lucru care mi se pare normal din doua motive. In primul rand, a existat un referendum in Romania ca niciun Guvern sa nu mai schimbe legile din domeniul justitiei prin ordonante sau prin asumari. Si primul lucru pe care l-a facut Guvernul Orban, a venit cu asumari pe domeniul justitiei", a spus Ciolacu la Antena 3.

In egala masura a mai tinut sa mentioneze ca "atata timp cat exista legi in Parlamentul Romaniei, mai ales intr-o forma finala de dezbatere, nu poti sa vii tu Guvern sa iti asumi si sa treci peste Parlament. Parlamentul Romaniei este institutia care legifereaza in orice stat democratic".

"E responsabilitatea lor si cresterea euro si deficitul si asumarea deficitului in anul viitor. Am vazut si eu cu indicatorii cu care s-a venit tot prin asumare in Parlament, ca deja datoria publica, mult hulita datorie publica, spunand intotdeauna ca PSD-ul ii indatoreaza pe copiii nostri, am vazut ca PSD, in trei ani, a coborat datoria publica de la 38% la 35%, iar acum se vine cu o datorie publica asumata de cel putin 40%, ea fiind limitata de catre Uniunea Europeana. Mi se pare o guvernare, cel putin in aceasta perioada abramburistica, incoerenta si e normal ca toata lumea sa fie ingrijorata", a mai adaugat Ciolacu, citat de hotnews.ro.