Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca se va dezbate o rezolutie despre Revolutia Romana din Decembrie 1989, la Strasbourg.



"Revolutia din Romania in dezbaterea Parlamentului European!

Luni, la Strasbourg, va avea loc un eveniment unic. Se va dezbate o rezolutie despre Revolutia Romana din Decembrie 1989.

Dezbaterea are loc in ziua de 16 Decembrie, exact la 30 de ani de la inceperea Revolutiei la Timisoara, iar votul in plenul Parlamentului pentru Rezolutie se va da Joi, 19.12.2019.

Un alt lucru bun este ca toti cei 32 de parlamentari romani, indiferent de aparteneta politica, au putut sa faca propuneri pe proiectul de text si il vor sustine in plen.

La fel de important este ca liderii tuturor grupurilor parlamentare au fost de acord cu propunerea grupului PPE de a se introduce in dezbaterea Plenului Parlamentului Rezolutia despre Revolutia Romana", a scris Basescu pe Facebook.