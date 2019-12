Primarul Genaal al Capitalei, Gabriea Firea, l-a provocat pe premierul Ludovic Orban sa candideze pentru un mandat la Primaria Capitalei, pentru a-si demonstra capacitatile administrative.



"La cat de preocupat este de Primaria Generala a Capitalei si, in special, de persoana mea, eu il invit pe domnul Ludovic Orban sa candideze pentru un mandat la Primaria Generala a Capitalei, asa cum a facut-o si cand am candidat eu. Dar, pentru ca s-a ocupat cu lucruri neortodoxe si ilegale, nu a mai ajuns sa fie nici macar candidat, din partea PNL, daca stam sa ne aducem aminte acum trei ani si jumatate ce a facut domnul Ludovic Orban.

Deci fiind atat de preocupat si, probabil, dorind sa isi demonstreze capacitatile administrative, ma gandesc ca in perioada pre-electorala si in campania electorala se va apleca sa citeasca legislatia, sa se informeze in legatura cu problemele reale de la Primaria Capitalei, cu urgentele pe care le au bucurestenii si astfel nu va mai face afirmatii care nu au nicio legatura in plan real", a spus edilul Capitalei la Antena3, potrivit activenews.ro.