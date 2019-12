Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, sustine ca pretul Spitalului Metropolitan prezentat de Gabriela Firea a devenit de 2.5 ori mai mare: de la 400 de milioane la un miliard de euro, in doar doua zile.



"Minunea de la Voluntari: pretul Spitalului Metropolitan prezentat de Gabriela Firea a devenit de 2.5 ori mai mare: de la 400 de milioane la un miliard de euro, in doar doua zile.

Acum cateva minute cineva ma intreba daca sunt de parere ca e furaciune. I-am raspuns ca e imcompetenta. Incompetenta crasa. Furaciunile probabil urmeaza... daca doamna primar are ramane in functie, ceea ce nu va fi cazul.

Le cer tuturor consilierilor generali sa solicite Primarului General publicarea intregii documentatii de proiect inainte sa aprobe orice. Avem in fata cel mai mare proiect de investitii al Gabrielei Firea de pana acum si in acelasi timp cea mai mare rusine: un proiect absolut esential, tratat in bataie de joc de actuala administratie", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.