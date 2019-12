Presedintele PMP, Eugen Tomac, a anuntat ca saptamana viitoare va avea loc in Parlamentul European, o dezbatere privind evenimentele din decembrie 1989 petrecute in tara noastra, urmand sa fie data si o Rezolutie.



Liderul PMP a subliniat ca initiativa apartine lui Traian Basescu, este sustinuta de toti europarlamentarii romani si a fost facuta in numele grupului PPE din care si PMP face parte.

"PMP a reusit un lucru extraordinar pentru Romania in aceasta saptamana. Presedintele Basescu a initiat un document extrem de important, cu o valoare politica si istorica uriasa, in Parlamentul European. Pentru prima data, UE, in mod solemn, va comemora eroii romani cazuti pentru libertate in 1989. Va exista o dezbatere saptamana viitoare dedicata Romaniei in Parlamentul European la Strasbourg, o dezbatere in care se va discuta despre importanta evenimentelor din 1989 petrecute pe intreg teritoriul Romaniei, despre eroii care si-au dat jertfa suprema pentru democratie si cel mai important lucru este ca va exista si o Rezolutie. Suntem singura natiune din UE care s-a despartit de comunism varsand foarte mult sange nevinovat", a afirmat vineri Tomac, la inceputul sedintei Consiliului Executiv National al Partidului Miscarea Populara, citat de Agerpres.