Premierul Ludovic Orban a criticat, vineri, faptul ca sporul de conditii deosebite se acorda ca procent din salariul brut, explicand ca si angajatul care castiga 4.000 de lei si cel care castiga 12.000 de lei sunt la fel de expusi la radiatii si au aceleasi nevoi de a lua medicamente.



"Stilul asta in care se inventeaza tot felul de plati si pomeni. M-am uitat pe structura salarizarii in sectorul public, lasand la o parte ca eu nu stiu daca in vreo alta tara se adopta vreo lege a salarizarii care sa prevada un grafic de crestere pe patru ani. Ma mir ca nu au prevazut o crestere pe 100 de ani, pe un mileniu, sa spunem. (...) Pe langa asta, exista tot felul de prime, de ... Am vazut spor de conditii deosebite, care se aloca acum, probabil sunt radiatii de la antena, unde sunt microbi si asa mai departe. Se aloca 15% din salariul brut. Stateam si ma intrebam, cum adica sa aloci un spor de conditii deosebite procent din salariul brut? Pentru ca si eu care castig 4.000 de lei sunt la fel de expus la radiatii ca si ala care castiga 12.000 de lei. Nevoile mele, sa spun, sa iau medicamente sunt aceleasi pe care le are si ala care are un venit mai mare decat mine. Cum sa stabilesc sporul de conditii deosebite raportat la salariul brut?", a declarat Orban, la Adunarea Generala a membrilor Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, conform Agerpres.

Potrivit lui Ludovic Orban, in sistemul de salarizare in sistemul public sunt o "multime de ineptii", care sunt foarte greu de reparat.

"Am ajuns in situatia in care salariul mediu in sectorul public e mai mare decat salariul mediu in sectorul privat, am ajuns in situatia in care, in mod neloial, de fapt, Guvernul prin reglementarile lui si prin modul in care plateste salariile in sectorul public a ajuns sa creeze o concurenta mediului privat. Sunt entitati publice, ca traim in Bucuresti, in care s-au facut societati de stat care platesc angajatii cam cu 30 - 35% mai mult decat sunt platiti angajatii (in privat - n.r.) pe activitati similare, in conditiile in care cele mai multe societati nu fac nimic. Pur si simplu, taie frunza la caini si isi incaseaza leafa de pomana", a sustinut prim-ministrul.

De asemenea, acesta a afirmat ca, usor-usor, lucrurile acestea trebuie schimbate, astfel incat sa se revina la normalitate.

"Am spus si ieri in Parlament - nu mai veniti cu proiecte care sa afecteze bugetul, sa creeze costuri suplimentare sau sa reduca veniturile, pentru ca mergem pe sarma. Asta este adevarul. Ne-am ferit sa aplicam o ajustare brusca si asta ganditi-va in conditiile in care avem de platit cresterea cu 25% a salariilor in sectorul public de la 1 ianuarie, avem de platit cresterea pensiilor de la 1 septembrie, pe baza Legii pensiilor, adica un impact bugetar de 24 de miliarde, care sunt cheltuieli suplimentare care apar in bugetul pe 2020. Nu mai poate suporta bugetul, paraie din incheieturi. Nu poti nici sa iei masuri care sa inhibe dezvoltarea economica, ajustarea trebuie facuta gradual, printr-o optimizare a cheltuielilor, o imbunatatire a colectarii, dar, mai ales, prin sustinerea investitiilor", a transmis Orban.