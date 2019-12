Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca a luat decizia de a plati datoria de 300 de milioane de euro pe care statul roman o are catre societatile fratilor Micula, astfel incat ROMATSA sa nu ramana fara bani.





"Am luat decizia de a plati suma pentru care exista titlu executoriu in Romania. In mod evident, dupa ce Ministerul Finantelor va efectua plata, ne indreptam in toate zonele in care avem litigii si aici trebuie sa va spun ca exista decizia unei instante din SUA care stabileste un cuantum, iar, atunci cand se ia o decizie intr-o instanta americana care sa duca la o executare, practic, cel care are de recuperat bani de la statul roman poate sa se indrepte impotriva oricarei activitati tinand de statul roman in orice tara din lumea asta si asta iti dezvaluie si toate activele detinute de statul roman in orice tara", a afirmat Orban, in debutul sedintei de Guvern, conform Agerpres.

Seful Executivului a spus ca pe ordinea de zi se afla un memorandum si o hotarare pentru a suplimenta bugetul Ministerului Finantelor cu suma care trebuie platita in mod obligatoriu in baza titlului executoriu din Fondul de rezerva aflat la dispozitia Guvernului. Astfel, pentru a se suplimenta acest fond va fi adoptata in sedinta Executivului de luni o noua rectificare de buget, a completat premierul.

"Am introdus pe ordinea de zi un memorandum in care va trebui sa dezbatem, sa luam decizia, de asemenea, o Hotarare de Guvern pentru a suplimenta bugetul Ministerului Finantelor cu suma care trebuie platita in mod obligatoriu in baza titlului executoriu din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. Sigur ca asta va lasa pe moment fondul de rezerva fara disponibilitatile financiare necesare pentru a putea aloca sumele catre autoritatile locale. Am stabilit impreuna cu ministrul Finantelor ca, in cadrul sedintei de luni, sa adoptam o noua rectificare de buget, astfel incat sa realimentam Fondul de rezerva al Guvernului si sa putem sa efectuam platile pentru a asigura cheltuielile de functionare pentru autoritatile locale", a adaugat premierul.

Ludovic Orban sustine ca, in acest caz, s-a ajuns la o situatie "extrem de grava". "In 2013, ca urmare a sistarii in 2004 de catre Guvernul Nastase a ajutorului de stat acordat catre trei companii detinute de fratii Micula, Curtea arbitrala a ICSID a luat decizia sa oblige statul roman sa plateasca 84 de milioane de dolari. Suntem la finele anului 2019. Pana in prezent, autoritatile statului au ignorat aceasta obligatie de plata, sigur, invocand diferite pretexte. A existat si o decizie a Comisiei Europene legata de acest subiect, au existat foarte multe alte demersuri in plan juridic. Cert e ca situatia in care ne gasim este o situatie extrem de grava", a mentionat prim-ministrul.

Potrivit acestuia, la ora actuala, ROMATSA se gaseste in pericolul de a nu mai putea asigura serviciile de navigatie aeriana, din cauza lipsei resurselor financiare.

"Conditiile de acordare a certificatului de furnizor de servicii aeriene sunt stabilite la nivel european. Sunt conditii foarte stricte, iar, printre conditiile pentru a putea mentine aceasta certificare, ROMATSA trebuie sa aiba sustenabilitate din punct de vedere financiar. Ca urmare a deciziei luate de ICSID, fratii Micula au deschis un proces in Belgia, iar instanta din Belgia a decis, practic, sa nu permita Eurocontrol sa finanteze ROMATSA, adica sa aloce banii pentru serviciile furnizate de ROMATSA de dirijare a traficului aerian. In momentul de fata, suma care ar fi trebuit transferata de la Eurocontrol si care, practic, e retinuta ca urmare a deciziei instantei din Belgia si care ar fi trebui transferata catre ROMATSA este de 278 de milioane. Practic, ROMATSA traieste numai din niste rezerve si a fost lipsita de finantarea curenta, care reprezinta adevaratul suport pentru functionarea ROMATSA. Pe 24 este termen de judecata si, in cazul in care se mentine decizia luata de instanta din Belgia, exista un risc major ca ROMATSA sa ramana fara resurse financiare si sa nu mai poata sa isi pastreze certificatul de furnizor de servicii", a mai explicat premierul.