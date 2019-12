Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a reactionat dupa ce Marian "Ceausescu" a fost atacat de Lia Olguta Vasilescu in urma urma agresarii lui Raed Arafat pe aeroportul din Bruxelles, afirmand ca "Marian a ramas unul dintre cei mai curati oameni pe care-i cunosc, nu merita sa fie jignit!”.



Intr-un mesaj postat pe retelele de socializare, actualul europarlamentar al Partidului National Liberal a lansat o serie de acuzatii la adresa fostului ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu.

Potrivit lui Rares Bogdan, deputatul PSD "este de o toxicitate fara seaman".

"Poftim??? Cat venin poate incapea intr-o persoana!! Pana cand va ramane ticalosia nesanctionata?? Atata vreme cat o duduie ignoranta, o persoana care face din xenofobie un titlu de glorie, atata timp cat o domnita cu un trecut politic sulfuros indrazneste sa jigneasca un luptator pentru dreptate, pentru adevar, si este sustinuta politic, cu PSD nu mai este nimic de facut. PSD va disparea, ca feudalismul pe care il promoveaza.

Va dati seama ca aceasta persoana, pe care imi este greu sa nu o calific asa cum merita, a fost sefa de campanie a candidatului PSD? Oameni buni, am vazut multe, am suportat multe, pe multe m-am facut ca nu le aud, ca nu le vad, pentru a nu-mi iesi din fire. Dar acest personaj este de o toxicitate fara seaman! Decenta ma impiedica sa spun tot ce as spune… sa nu fim ipocriti, toti ne cenzuram uneori.

Insa Marian, care a ramas unul dintre cei mai curati oameni pe care-i cunosc, nu merita sa fie jignit! El este unul dintre cei mai curajosi romani care au iesit in strada in decembrie 1989! Este primul care a intrat in Comitetul Central al PCR, luand cu asalt portile, cu pieptul gol! A fost arestat si a intrat in greva foamei, la Jilava. A fost acuzat de subminarea economiei nationale pentru ca rezista restauratiei comunismului la cateva clipe dupa ce cazuse Ceausescu. Pe mandatul lui de arestare scria <>. I-au schimbat incadrarea in <

>. Si a continuat sa lupte. A fost in Piata Universitatii, a fost batut de mineri atat de crunt incat a ramas cu un defect de vorbire. Lupta si azi. Da, este radical. Dar radicalismul lui ne ajuta sa nu dormim, caci stiti unde duce somnul natiunii!

Marian, acolo unde te scuipa duduia asta te mangaie toti cei care cred in dreptate si in democratie reala in aceasta tara!”, a scris Rares Bogdan pe pagina sa de Facebook, potrivit gazeta-romana.ro.

Doctorul Raed Arafat a fost hartuit pe aeroportul din Bruxelles de activistul Marian Morosanu, cunoscut si sub numele de "Ceausescu". Acesta i-a cerut demisia directorului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, amintind de interventia de la Colectiv.

"Domnu’ Arafat, ce faceti, asteptam demisia? Demisia, asta vreau, sincer, atata tot, nu e greu. Sa va dati demisia, domnu’ Arafat! Colectiv, domnu’ Arafat, nu uitati”, i-a spus Marian "Ceausescu" lui Raed Arafat.

In replica, Raed Arafat i-a spus lui "Ceausescu" ca va chema politia daca nu se potoleste. Scena s-a repetat si in aeroportul Otopeni la terminalul Sosiri, unde insa Arafat a preferat sa il ignore pe acesta