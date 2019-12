Ramona Ioana Bruynseels, fost candidat la Presedintie, a anuntat ca pregateste o noua miscare politica.



"Sunt in curs de inregistrare a primului pas din proiectul meu - infiintarea asociatiei POD (Pentru Oameni si Tara), care va avea preocupari civice si va urmari asezarea ideii de excelenta in politica, de pregatire a politicienilor nu neaparat tineri si din orice partid si implementarea de proiecte concrete si atragere de fonduri.

Vom inregistra o noua miscare politica, ce va fi condusa de subsemnata. Asta pentru ca ne-am consultat votantii. Oamenii care m-au votat sunt mai loiali si foarte incarcati de pasiune. Mi-au spus:«Sa nu mergeti in niciunul dintre celelalte partide, sa va faceti propriul partid, pentru ca asa veti castiga mai multi sustinatori si veti vedea ca asa veti creste». Dorind sa raman pe scena politica si sa raspund asteptarilor lor, am mers pe ideea formarii unui nou partid.

Vom fi, categoric, o miscare de centru, social-liberala, pentru ca eu cred foarte mult in ideea asta si cred ca acum Romania nu are foarte multa nevoie de doctrine si ideologii, cat are nevoie de oameni care sa se implice, care sa vrea sa lase ceva in urma. Atunci, nu conteaza pentru noi unde, in ce directie am lua-o, vrem sa lasam in urma ceva construit sustenabil si viabil", a spus ea, citata de News.ro.