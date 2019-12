Fostul ministru de Interne, Mihai Fifor, a dat primele decaratii, dupa ce a fost audiat de DNA Timisoara, in dosarul spagilor de la PSD Arad. Acesta sustine ca nu i s-a cerut niciodata sa isi exercite influenta "in favoarea unor angajari sau pentru orice alta problema".

"Am venit astazi in calitate de martor, citat in cazul de la Arad atat de mediatizat in ultima perioada. Era absolut firesc sa raspund procurorului de caz, nu am avut niciodata nimic de ascuns, intotdeauna am respectat legea si intotdeauna am spus ca, daca vreodata este nevoie, ma pun la dispozitia organelor de cercetare atunci cand este nevoie de mine sau de informatii pe care s-ar putea sa le stiu. Vreau sa spun cu fermitate ca nu am cunostinta de ceea ce s-a intamplat in acest dosar, am vazut in presa, sunt lucruri pe care nu pot decat sa le dezavuez ferm.

Am incercat, de-a lungul carierei mele, sa respect si sa aplic legea si raman ferm in a sustine aceste lucruri. Pe de alta parte, sprijin activitatea institutiilor abilitate sa faca lumina in acest caz pentru ca eu cred ca este foarte important ca lucrurile sa fie analizate si lamurite asa cum prevede legea. Sunt in continuare ferm decis sa sprijin activitatea institutiilor abilitate pentru ca eu cred ca este important sa se finalizeze acest caz. Am stat cat a solicitat procurorul de caz. Nu am cunostinta de ce s-a intamplat acolo, sunt lucruri pe care le-am aflat din presa. Important e sa se respecte legea", a declarat Fifor, dupa ce a iesit de la audieri.

"Niciodata nu mi-a cerut cineva sa imi exercit intr-un fel influenta sau autoritatea in favoarea unor angajari sau pentru orice alta problema. Sunt un om corect care respecta legea. Niciodata nu mi-a solicitat cineva astfel de lucruri", a mai spus fostul ministru de Interne.