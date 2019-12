Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, sustine ca daca ar fi dezvaluitm, in februarie, informatia potrivit caria deficitul bugetar depaseste 4, "ar fi fost mult mai rau.

"Sa va explic putin comunicarea mea din ultima luna, de ce am ales sa comunic putin mai transant si mai transparent decat a fost comunicat pana acum, pentru ca pietele nu vor sa fie surprinse. E adevarat, cand am venit eu cu informatia referitoare la estimarea de buget pentru anul acesta, deficitul bugetar, a fost un soc pentru toata lumea. Daca am fi venit cu aceasta informatie in februarie doar cu executia si nu am fi aratat aceasta informatie ar fi fost mult mai rau. Pietele vor sa stie cum am ajuns aici, de ce am ajuns aici si daca avem solutii", a declarat Florin Citu.

"Nu vrem sa mai surprindem pietele. Incerc sa fac ca politica fiscala sa nu mai fie o sursa de volatilitate in economie. Asta este ce vreau, ca politica fiscala sa fie predictibila si transparenta. Acum revenim la normal si ne uitam in viitor. Primul semnal pe care il dam pentru piete este consolidarea fiscala care incepe cu anul viitor. Toti ne-am dori ca de anul viitor sa fie totul perfect si sa vin cu un deficit de 3%. Asta ar insemna o politica fiscala care introduce volatilitate in sistem", a mai spus ministrul Finantelor, potrivit hotnews.ro.