Premierul britanic Boris Johnson a obtinut o victorie rasunatoare la alegerile legislative anticipate de joi, Partidul Conservator trecand pragul de 326 de locuri din cele 650 ale Camerei Comunelor, potrivit rezultatelor oficiale partiale publicate vineri, relateaza AFP, BBC si Reuters.



UPDATE ora 14:23 Conservatorul Boris Johnson, castigatorul alegerilor generale anticipate desfasurate joi in Regatul Unit, a fost investit oficial vineri prim-ministru de catre regina Elisabeta a II-a, care l-a mandatat sa formeze guvernul, relateaza agentia EFE.

Johnson este astfel reconfirmat in postul de premier, pe care-l ocupa din 24 iulie, cand a inlocuit-o pe demisionara Theresa May.

Conform protocolului obisnuit, regina l-a primit intr-o scurta audienta la Palatul Buckingham, dupa care Johnson a plecat la resedinta oficiala de la Downing Street 10, unde va sustine discursul de investitura.

Conform presei britanice, nu se intrevad schimbari majore in noul sau executiv. Reluarea lucrarilor parlamentului este prevazuta pentru 19 decembrie si este de asteptat ca, beneficiind acum de o majoritate confortabila in Camera Comunelor, Boris Johnson sa impulsioneze procesul retragerii Regatului Unit din UE, amanata succesiv de acest for legislativ, ultima data pana pe 31 ianuarie 2020.

Conform rezultatelor dupa numararea voturilor a 649 din 650 de circumscriptii, Partidul Conservator a obtinut 364 de mandate in Camera Comunelor, in timp ce Partidul Laburist, care ramane in opozitie, a obtinut 203 mandate.

Astfel, dupa numararea rezultatelor in aproape toate circumscriptiile electorale - 647 din 650 -, conservatorii detineau 363 de mandate de deputati, ceea ce confirma o larga majoritate conservatoare si deschide calea iesirii Regatului Unit din UE la 31 ianuarie, asa cum a promis premierul Boris Johnson.

Conservatorii nu au mai beneficiat de un asemenea nivel de control in parlament de la Margaret Thatcher, noteaza AFP, potrivit Agerpres.

Daca Partidul Conservator a depasit cu mult numarul de mandate obtinut la scrutinul din 2017, principala formatiune a opozitiei, Partidul Laburist, a suferit in schimb un recul dureros, ajungand la doar 203 mandate fata de 262 la alegerile de acum doi ani.

Boris Johnson a declarat dupa anuntarea rezultatelor ca guvernul sau conservator a primit un "mandat puternic de a pune in practica Brexitul" si ca acest scrutin "istoric" ii va permite guvernului sau sa "respecte vointa democratica a poporului", referire la rezultatul referendumului din 2016, la care 52% dintre britanici au votat in favoarea iesirii tarii din Uniunea Europeana.