Reprezentantii USR anunta ca listele cu semnaturi ale initiativei "Fara Penali" care au avut probleme au fost eliminate imediat din dosare, iar Olimpia Ardelean a fost exclusa din partid dupa ce a fost reclamata de 15 colegi pentru jigniri.



"In sedinta de miercuri seara a Biroului National pe langa alte puncte legate de organizarea partidului s-au discutat si sesizarile unor membri la adresa Olimpiei Ardelean, care a fost reclamata de 15 colegi pentru jigniri si pentru o pozitie publica ce a afectat imaginea USR in ultima campanie.

Biroul National a decis cu majoritate de voturi excluderea ei pentru incalcarea articolului 13 din Statutul USR care prevede ca membrii au obligatia sa nu întreprindă acţiuni în contradicţie cu obiectivele politice ale USR si sa nu prejudicieze, prin luări de poziţie publice, interesele legitime ale USR şi ale membrilor săi.

In 2018, Olimpia Ardelean si alti colegi din tara au verificat listele cu semnaturi de sustinere ale initiativei Fara Penali si acolo unde au semnalat probleme au fost eliminate imediat din dosare listele respective. A fost prima campanie de acest fel pentru USR si membrii nostri au fost extrem de rigurosi in respectarea regulilor.

Olimpia Ardelean NU a fost exclusa pentru ca a semnalat probleme cu semnaturile la initiativa Fara Penali, ci pentru motivele mai sus mentionate.

Citeste si: USR: Romanii din Marea Britanie trebuie sa se pregateasca pentru...

USR are mecanisme interne functionale, orice membru poate contesta decizia la Comisia de Arbitraj", arata reprezentantii USR pe Facebook.

Barna: E firesc sa existe astfel de reactii ale partidului

"Trebuie sa existe in orice organizatie, inclusiv in USR, niste limite fata de la care membrii sa se raporteze. Ideea ca poti sa ai orice abordare fata de partid, fata de organele de conducere ale partidului, in logica libertatii totale de expresie este una generoasa, dar nu are cum sa fie functionala. Trebuie sa existe niste limite - in momentul in care se ajunge intr-o zona de jigniri, intr-o zona de afirmatii care nu au in spate nicio dovada sau nicio realitate e firesc sa existe astfel de reactii ale partidului, pe proceduri statutare", a spus Barna, citat de digi24.ro.