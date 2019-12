"In timp ce ne indignam de cum functiona Sistemul la PSD Arad - asistam tacuti la cum functioneaza Sistemul la PNL Gorj si Mehedinti", sustine liderul Pro Romania Victor Ponta.



"CEO (Complexul Energetic Oltenia Turceni - Rovinari) cade din lac in put : dupa schimbarea Guvernului oamenii PSD si ALDE sunt inlocuiti cu 'clientii' si 'pilele' PNL / experienta si competenta zero - singurul criteriu fiind apartenenta la Partid - (in timp ce ne indignam de cum functiona Sistemul la PSD Arad - asistam tacuti la cum functioneaza Sistemul la PNL Gorj si Mehedinti) !

CEO este esentiala pentru Gorj, pentru Oltenia si pentru independenta energetica a Romaniei / in 2012 am luat CEO din buza falimentului ca si Hidroelectrica si alte companii de stat) si in cativa ani am pus-o pe picioare - in interesul Romaniei!

Drept pedeapsa ca nu am lasat CEO sa fie pradat mi-a fost inscenat un dosar penal in 2015 (o poveste penibila despre cum am avut eu contracte ca avocat cu Turceni - Rovinari in 2007-2008 - ceea ce stiau toti ca este o minciuna - si cu nu am avut niciodata niciun contract de niciun fel cu CEO); degeaba in 2018 un complet de 3 judecatori de la ICCJ m-a achitat in unanimitate constatand ca tot dosarul se baza pe minciuni si inventii ale Procurorului Uncheselu ( care isi vede mai departe de salariul lui urias si se pregateste de o pensie speciala la fel de uriasa pentru 'meritele' sale deosebite)!

Cat eram eu 'blocat cu dosare' o conducere politizata a CEO ( pusa de PSD si Alde) a adus iar CEO spre insolventa/ si acum PNL face ultimul pas!

Eu, Victor Ponta, o sa ma lupt cum m-am luptat si cu PDL, si cu PSD acum cu PNL pentru salvarea CEO, a locurilor de munca din Gorj si a independentei energetice a Romaniei!

Daca pentru acest motiv imi mai inventeaza un dosar - acum sunt deja obisnuit!", a scris Ponta pe Facebook.